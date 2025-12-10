【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：47,560.29 ▼179.03（12/9）NASDAQ：23,576.49 △30.58（12/9） 1.概況 米国市場は高安まちまちとなりました。10日（日本時間11日4時頃）に予定されているFOMC（米連邦公開市場委員会）の結果公表を前に動きづらい展開となりました。ダウ平均は14ドル安の47,724ドルと小幅安で取引を開始しました。取引開始後には反転し、前半は小幅高圏で推移となりました。