ぬいぐるみを盗んだとして、兵庫県警伊丹署は９日、大阪府豊中市職員の女（５７）を窃盗容疑で現行犯逮捕したと発表した。「間違いありません」と容疑を認めている。発表では、女は同日午前１０時１０分頃、兵庫県伊丹市の複合商業施設で、ぬいぐるみ２点（計１４００円相当）を盗んだ疑い。支払いをせずに店を出たところを、同店従業員が取り押さえ、通報で駆けつけた同署員に引き渡した。女は放課後こどもクラブの指導員で