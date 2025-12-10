米女子ゴルフツアーの来季出場資格を争う最終予選会は９日、アラバマ州のマグノリアグローブでパー７１とパー７２の２コースを使って最終ラウンドの残りが行われ、桜井心那（ニトリ）が通算８アンダーの１０位、渋野日向子（サントリー）と西村優菜（スターツ）はともに５アンダーの２４位となり、２４位タイまでに与えられた出場資格を獲得した。最終ラウンドは桜井と西村が１アンダー、渋野がイーブンパーで回った。伊藤二花