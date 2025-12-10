東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6642高値0.6654安値0.6609 0.6706ハイブレイク 0.6680抵抗2 0.6661抵抗1 0.6635ピボット 0.6616支持1 0.6590支持2 0.6571ローブレイク キーウィドル 終値0.5781高値0.5795安値0.5767 0.5823ハイブレイク 0.5809抵抗2 0.5795抵抗1 0.5781ピボット 0.5767支持1 0.5753