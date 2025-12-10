【欧州CLリーグフェーズ第6節】(ジュゼッペ・メアッツァ)インテル 0-1(前半0-0)リバプール<得点者>[リ]ドミニク・ショボスライ(88分)<警告>[イ]ラウタロ・マルティネス(13分)、ヘンリク・ムヒタリアン(57分)、アレッサンドロ・バストーニ(87分)[リ]ウーゴ・エキティケ(39分)、カーティス・ジョーンズ(73分)観衆:73,892人└サラー帯同外のリバプール、敵地CLでインテル撃破!! VARに助けられた終盤PKで決勝点