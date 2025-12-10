[12.9 欧州CLリーグフェーズ第6節 モナコ 1-0 ガラタサライ]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は9日、リーグフェーズ第6節1日目を開催。日本代表MF南野拓実が所属するモナコ(フランス)がガラタサライ(トルコ)をホームに迎え、1-0の完封勝利を収めた。前節終了時点でモナコは1勝3分け1敗の勝ち点6で23位、ガラタサライは3勝2敗の勝ち点9で14位につけて、この一戦を迎えた。欧州CLで3試合連続先発出場を果たした南野は4-2-3-1の