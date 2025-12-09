TOKYO BASEの運営するセレクトショップ「ザ トウキョウ（THE TOKYO）」が、香港・尖沙咀に海外初となる旗艦店を出店する。オープンは12月13日。【画像をもっと見る】ザ トウキョウは、日本ブランドのみを取り扱うセレクト型コミュニティストアで、併設のラウンジでゆっくりと買い物を楽しめる空間設計が特徴。現在は、銀座店、丸の内店、六本木店、表参道店、名古屋店、メンズ大阪店、横浜店の8店舗を展開。今回の香港店が9店