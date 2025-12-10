北海道岩見沢市の市道で2025年12月10日、除雪中のショベルカーと原付バイクが衝突する事故がありました。事故があったのは、岩見沢市7条西11丁目の市道です。10日午前4時20分ごろ、ショベルカーの男性運転手から「タイヤショベルとバイクの事故」と警察に通報がありました。警察によりますと、ショベルカーは西に向かって除雪中でしたが、バックした際に、同じ車線を走行していた原付バイクと衝突したということ