ウクライナのゼレンスキー大統領は9日、安全の保証が確約されれば60日から90日以内に大統領選挙を実施できるとの考えを示しました。戦時下で延期されてきた選挙の再開に向け法整備も指示するとしています。ゼレンスキー大統領は9日の会見で、「選挙を行う準備がある。安全が確保されるなら今後60日から90日以内に選挙を実施できる」と明言しました。ロシアの攻撃が続く中で大統領選の投票を進めるには法改正が必要で、議会に準備を