プロ野球・日本ハムは9日、松浦慶斗投手が現役ドラフトで巨人へ移籍し、巨人の菊地大稀投手を獲得することを公式Xで発表しました。松浦投手は2021年にドラフト7位で大阪桐蔭から日本ハムに入団。今季は1軍での出場機会はありませんでしたが、昨季は5試合に登板し防御率2.25でした。その松浦投手は球団公式Xを通じてコメントを発表。「突然のことで驚いていますが、小学生のころからファンだったファイターズに入団できてうれしかっ