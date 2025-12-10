歩道で雪かきをする人＝2日、米ペンシルベニア州ポッツビル/Matt Rourke/AP（CNN）米国立気象局（NWS）はトランプ政権による解雇や人員削減で欠員となっている職務の新たな採用を進めている。だがそのスピードは遅く、約450人の採用枠に対し、採用が内定した気象学や水文学の専門家らはこれまでに約80人にとどまっている。政府効率化省（DOGE）は今年、NWSの職員約550人を解雇した。その後、政府は7月に450人を採用する許可を出し