ダイハツ工業株式会社は、2025年12月5日からインテックス大阪で開催されている「Japan Mobility Show KANSAI 2025」において、限定モデル「ミゼットX 大阪Ver.」を初公開した。 同モデルは、大阪城マークをあしらい、地元開催を盛り上げる特別仕様で、ラストワンマイル配送やソロキャンプに適した装備を搭載。ダイハツは「わたしにダイハツメイ。小さいからこそできること。小さいことからひとつずつ。」をテーマに、