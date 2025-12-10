LGエナジーソリューション、サムスンSDI、SKオンの韓国バッテリー3社が相次いでリン酸鉄リチウム（LFP）バッテリーの量産に入っている。電気自動車の需要鈍化が長期化する中でエネルギー貯蔵装置（ESS）用バッテリー市場で新たな機会を確保するためだ。「韓国は三元系、中国はLFP」という構造が薄まっているという評価だ。バッテリー業界によると、LGエナジーソリューションは2027年から忠清北道梧倉（チュンチョンブクド・オチャ