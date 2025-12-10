与党側では、李大統領の強硬対応を高度な策と見ている。朴智元（パク・ジウォン）民主党議員は「攻撃が最大の防御」とし、「民主党にも統一教の黒い手が入ってきたのなら暴き出さなければならない。最大のイシューになるだろう」と述べた。民主党関係者は「既存の政治家は宗教団体との葛藤を避けるが、李大統領は名分さえ確かなら正面突破する」とし、「新天地との戦いのように結果は勝利となるだろう」と語った。李大統領は京畿（