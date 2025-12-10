政府の地震調査委員会は、青森県東方沖での地震活動について、さらに強い揺れをもたらす地震が発生する可能性もあるとする評価をまとめ、注意を呼びかけました。【映像】臨時の会合の様子地震調査委員会は、臨時の会合を開きました。大きな地震活動があった周辺では、そのあとに同じ程度の地震が続発したことがあるとして、最大震度で6強程度の地震や、東日本大震災のような強い揺れをもたらす地震が発生する可能性もあるとし