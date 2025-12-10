取材に応じるボラス氏＝9日、米フロリダ州オーランド（共同）【オーランド（米フロリダ州）共同】プロ野球西武から米大リーグに挑戦する今井達也投手の代理人を務めるボラス氏が9日、フロリダ州オーランドで取材に応じ、複数球団と交渉が進んでいることを明かし「多くの関心が寄せられている。各チームは一線級の選手として見ている」と好感触を口にした。ボラス氏は巨人からメジャーを目指す岡本和真内野手も担当する。同選手