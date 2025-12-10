10日（水）全国的に師走らしい寒さになるでしょう。＜10日（水）の天気＞前日から続いていた冬型の気圧配置は次第にゆるんできています。北海道や東北北部では午前中は雪の降るところがありますが、次第にやんでくる見込みです。東北南部〜北陸では昼過ぎ頃まで雨やみぞれのところがあり、雷や突風に注意が必要です。東北ではこれまでの大雨で地盤の緩んでいるところがあるため、少しの雨でも土砂災害に警戒してください。関東〜九