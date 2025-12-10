俳優の佐藤健（36）が10日までに自身のインスタグラムを更新。舞台上での写真を公開した。「Heartfelt thanks to everyone」と書き出した佐藤。6日に台湾で開催された「Asia Artist Awards」に出席した際の様子を伝えた。ベストアーティスト賞、アジアスター賞を受賞した佐藤は「awayの中皆さまが本当に優しく接してくれました」として「心から感謝します」とコメント。ステージ上でのパク・ボゴムとの2ショットも披露した。