全日本空輸（ANA）は、「国際線航空券タイムセール」を12月10日から16日まで開催する。アジアやアメリカ、オセアニア行きなどに設定がある。搭乗期間は2026年1月1日から8月31日までで、路線により設定期間は異なる。設定路線と往復最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージ込み、諸税別。予約クラスはエコノミークラスが「K」、プレミアムエコノミークラスが「N」、ビジネスクラスが「P」となる。この他にも、国内線を対象にタイム