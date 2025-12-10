けさ早く、横浜市でトレーラーと乗用車2台が絡む事故があり、2人が重傷です。【写真を見る】「2人が挟まっている」トレーラーと乗用車2台絡む事故男性2人重傷横浜市役所近くトレーラーの脇に運転席側が大破した軽自動車が。さらに、その先には黒い乗用車も大破した状態で停まっています。午前5時半すぎ、横浜市中区本町で「大型トラックと乗用車2台が絡む事故があり、2人が挟まっている」と通行人から119番通報がありました。