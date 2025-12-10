阪神は9日、楠本泰史氏を2026年1月からプロスカウトに就任すると発表した。楠本氏は球団を通じて「このたび、プロスカウトに就任することになりました。これからもタイガース、そしてプロ野球界に携われることをすごく光栄に感じています。今後とも精一杯頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします」とコメントした。楠本氏は17年ドラフト8位でDeNAに入団し、22年と23年には94試合に出場したが、24年に戦力外通告を受