健康で長生きをするにはどうすればいいのか。国立循環器病研究センター名誉院長の小林順二郎医師は「“ちょっと息があがる”程度の運動をしたほうがいい。あまり激しい運動をしても平均寿命を延ばさないことが研究で分かっている」という――。※本稿は、小林順二郎『血管年齢』（文春新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／EyeEm Mobile GmbH※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／EyeEm Mobile GmbH■どの程