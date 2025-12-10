人気レースクイーンの池永百合（29）が10日までに自身のインスタグラムを更新。屋外でのミニスカ姿を披露した。「こんばんは11/14(日)フェスタソーレ撮影会の予約がスタートしました！ご予約よろしくお願いします」と呼び掛け、屋外でのミニスカ・ショットをアップ。「1部2部のスタジオでは、黒サンタと赤サンタをそれぞれ着ます野外ではミニスカブーツの予定です年内最後の撮影会、みんなと過ごせたら嬉しいです」な