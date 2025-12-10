モデルでフルート奏者のCocomi（24）が、10日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「陽があたたかかったです」と書き出したCocomi。川沿いで日差しを浴びる自然体な姿をアップした。オーバーサイズのピンクニットにブラックボトムスのシンプルなコーデ。「あひるかな？」と茶目っ気のある一言も添えた。Cocomiは俳優の木村拓哉と歌手・工藤静香の長女。夫妻は2000年12月5日に結婚。01年5月にCocomi、03年2