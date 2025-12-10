ある日、帰宅した洋介さん（39歳・仮名）は、妻が小3の娘をシールのことで強く叱る場面に出くわします。しかし、娘が漏らした「私、そんなにシールいらないよ……」という言葉で事態は一変。パート代をつぎ込んでシールにのめり込んでいたのは、実は妻のほうだったのです。パート代を費やし、SNSで入荷情報を追い続けていた妻──その背景には、子ども時代の“満たされなかった思い”がありました。いつもより強い声で娘を叱る妻大