久しぶりに帰省した実家が、足の踏み場もないほどモノで溢れかえっていたら……。かつて整然としていた姿を知っているからこそ、その衝撃は計り知れません。「親のために」と良かれと思って始めた片付けが、実は親を追い詰めてしまうこともあります。ある親子のケースから、ゴミ屋敷化の背景にあるものを探ります。「母のため」と思い、張り切って掃除をしたが都内・会社員の田中美咲さん（52歳・仮名）。彼女の実家は、都心から電