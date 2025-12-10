株式会社 獺祭は、世界のトップシェフのネットワーク「Club des Chefs des Chefs (CCC)」と2025年6月、オフィシャル・グローバル・パートナー契約を締結。【写真】世界のトップに仕える専属シェフたちに獺祭の魅力をアピール11月15日〜22日の期間、マカオ、深セン、バンコクで開催されたCCC総会を全面支援し、世界のシェフたちが作り出す各国の料理や食文化に、日本酒・獺祭がもつ魅力を提案。新たな価値を創造していくと発表した