ピンゴルフジャパンから、DPワールドツアーのツアーレポートが届いた。「12月4日〜7日に開催された欧州ツアーの2大会にて、PING契約選手がそれぞれ優勝を果たしました」と、同社広報。【画像】キャロウェイの未発表ドライバーはこんな色「南アフリカで開催された『Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player』でクリストファー・レイタン選手がツアー2勝目を飾りました。オーストラリアで開催された『Crown Australian Open