お笑いコンビ・かまいたちの山内健司が９日に自身のインスタグラムを更新。「先日見に行かせてもらったＲＡＤＷＩＭＰＳのライブで、まさかの富永啓生くんと隣の席でした」と記し、バスケットボールＢ１北海道の富永啓生との２ショットを投稿した。普段からよく似ていると言われるアスリートとの偶然の遭遇に「ついに会えたことでテンションあがって、ライブ終演後すぐ写真撮ってもらいましたー」と山内。「ＲＡＤのライブの最