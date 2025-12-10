バルト三国のリトアニアは、自国の領空に飛来する気球について、ロシアの同盟国であるベラルーシによる攻撃だとして非常事態を宣言しました。【映像】飛来する気球現地メディアによりますと、今年たばこなどの密輸品を積んだ気球約600機がリトアニアの領空に侵入し、この影響で300便以上の航空機が欠航となっています。リトアニアのコンドラトビッチ内相は9日、これらの気球について「ベラルーシによるハイブリッド攻撃だ」