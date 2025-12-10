10日午前2時40分ごろ、愛知県大府市朝日町で「住宅の1階から火が出ている」と近隣住民から110番があった。県警によると、木造2階建ての住宅内で2人が見つかり、病院に搬送されたが、いずれも意識不明の重体。県警は身元や出火原因を調べる。現場はJR大府駅の東約600メートルの住宅が立ち並ぶ地域。