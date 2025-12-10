インドネシアの首都ジャカルタにある日系企業が入るビルで火事があり、妊婦を含む男女22人が死亡しました。【映像】はしごに乗って救助される人（現地の様子）9日、ジャカルタ中心部にある7階建てのビルで火事がありました。地元メディアによりますと、ビルの1階でバッテリーが発火し、上層階まで燃え広がったとみられています。これまでに女性15人、男性7人のあわせて22人が死亡し、妊婦も含まれていたということです。「半