俳優の野村真美が9日、自身のインスタグラムを更新し、TBS系長寿ドラマ『渡る世間は鬼ばかり』で野村の娘役を演じる高橋寧音（ゆき）、高橋乃愛（みき）との3ショットを披露。「今日は、可愛い双子の娘のお誕生日 15歳になりました」と、粋な言葉で祝福した。【写真】「美人親子」「ほんとの家族みたい」娘役の高橋寧音＆乃愛との3ショットを披露した野村真美1990年にスタートした『渡る世間は鬼ばかり』は、橋田壽賀子さん脚