出場機会に恵まれない選手救済の「現役ドラフト」が９日、オンラインによる非公開で行われ、広島は楽天から辰見鴻之介内野手（２５）を獲得し、大道温貴投手（２６）がヤクルトへ移籍することが決まった。ヤクルトへの移籍が決まった大道はカープへの感謝の思いを口にした。２０２０年度ドラフト３位で入団。「この５年間で得た経験はどれも自分の今後の人生に大きく役立つものばかり。緊迫した場面でマウンドに立たせていただ