タイとカンボジアの国境地帯で起きた軍事衝突は、9日も双方の攻撃が続き、これまでに兵士や民間人合わせて10人が死亡しました。【映像】軍事衝突（砲撃の瞬間）タイ軍は9日、カンボジア軍の拠点などを2日連続で空爆したと発表しました。軍事施設を戦車で砲撃したことも明らかにしています。カンボジアではこれまでに民間人7人が死亡し、20人がけがをしています。一方、タイ側ではカンボジアからの攻撃で兵士3人が死亡したと