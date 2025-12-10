１２７期、１２８期のルーキーを紹介する「Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ！新人競輪選手紹介」。今回は体力勝負のロング先行でガールズ戦線にグイグイと畳みかける超元気印の岡田優歩（２２＝和歌山）をピックアップした。養成所時代から「徹底先行」を看板に掲げ、長い距離を踏むことに特化してきた。「目先の着よりも、先を見据えていたいんです」と７月本デビュー後も、逃げの姿勢を貫いている。信念を持つ選手の走りには、やはり骨