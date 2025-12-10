【その他の画像・動画等を元記事で観る】YOASOBIのボーカルikuraとしても活躍する幾田りらが、2025年12月10日に配信リリース、2026年1月14日にCDリリースするニューアルバム『Laugh』の収録曲トレーラーとアルバム特設サイトが公開となった。特設サイトでは、今回初収録となる新曲「Latata」、「Cafe Latte」「タイムマシン」の音源をいち早く聴くことが出来る内容となっている。さらに、オリジナル仕様となるパッケージ画像も解禁