【モデルプレス＝2025/12/10】俳優の結木滉星（ゆうき・こうせい／30）が、放送中の日本テレビ系ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」に誘拐犯グループの1人・山口健二役として出演。モデルプレスでは結木にインタビューを実施し、役への印象や共演者との撮影秘話を語ってもらった。結木滉星、サッカー・三笘薫選手の兄と公表◆佐野勇斗＆桜田ひよりW主演「ESCAPE それは誘拐のはずだった」女優の桜田ひよりとM!LKの佐野勇斗が