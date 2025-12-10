俳優の広瀬すずさん（27）が2025年12月4日、自身のインスタグラムを更新。お気に入りのパーカー姿を披露した。「かわいいパーカー」広瀬さんは、「かわいいパーカー。最近のオキニ」とし、お気に入りのパーカーを着用した笑顔ショットや横顔など4枚の写真を投稿。インスタグラムに投稿された写真では、オーバーサイズのグレーのルイ・ヴィトンのパーカーを着用。パーカーには、宇宙船や宇宙飛行士などのイラストが描かれている。3