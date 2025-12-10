【本日の見通し】ＦＯＭＣにらむ展開、流れはドル高円安方向か 海外市場でドル円は１５６円９５銭まで上値を伸ばした。１０日午前０時に発表された９月と１０月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）求人件数がともに７６０万件台と高水準となったことで、米雇用市場への警戒感が一服し、ドル買いにつながった。もっとも１０月の解雇率が昨年９月以来の１．２％まで上昇するなど、厳しい状況も見られている。 この後もドル買