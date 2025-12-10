東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値156.88高値156.95安値155.74 158.52ハイブレイク 157.73抵抗2 157.31抵抗1 156.52ピボット 156.10支持1 155.31支持2 154.89ローブレイク ユーロドル 終値1.1627高値1.1657安値1.1615 1.1693ハイブレイク 1.1675抵抗2 1.1651抵抗1 1.1633ピボット 1.1609支持1 1.1591支持2 1.1567ロ&#12