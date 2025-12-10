脚部と一体でデザインされた「Dangbei N2 mini」 意外になかった「ちゃんとした」エントリーモデル メディアの接触率では、ネットコンテンツがテレビを抜いてもう久しいわけだが、そのネットコンテンツを何で見るかにも多様化が進んでいる。 一番手軽なスマホはOLED搭載モデルが増え、HDR対応になったが、いかんせん画面は小さい。一方スマートテレビは輝度も解像度も十分だが、テレビが見たい家族と取り合い