チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第6節が9日に行われ、PSV（オランダ）とアトレティコ・マドリード（スペイン）が対戦した。ここまで5試合を消化したリーグフェーズで3勝2敗を記録し、勝ち点「9」の12位につけるアトレティコ・マドリード。CLでは2連勝中の同クラブだが、国内リーグ戦では連敗を喫しており、調子を落とすなかで今節のアウェイマッチを迎えた。チームを率いるディエゴ・シメオネ監督は、フリアン・ア