「糖尿病」という病気は誰にでも起こり得るものですが、実は発症しやすい特徴を持った人たちがいることをご存じですか？ 「自分は大丈夫」と思っていても、もしかすると当てはまる項目があるかもしれません。今回は、肥満でも種類で危険度が変わる「糖尿病」を防ぐ簡単チェック法と予防策について、糖尿病を楽しく知るメディア「あおいろサークル」代表の中尾先生にお話を伺いました。 監修医師：中尾 裕（医師） 2014年