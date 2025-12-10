「酒は百薬の長」は過去の話。WHO（世界保健機関）は「アルコールに安全な量は存在しない」と発表し、少量の飲酒でもがんリスクが高まることが明らかになっている。特に、お酒で顔が赤くなる日本人は、食道がんの発症率が高い。一方、コーヒーや緑茶には、肝臓がん、子宮体がん、胆道がんなどの予防効果が。飲み物の選び方で、がんリスクは大きく変わることがわかった。※本稿は、がん専門医の佐藤典宏『専門医がやっている「がん