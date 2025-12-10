バッファローは12月下旬から、MagSafe対応のカードリーダー「BSCR520MGシリーズ」を順次発売する。価格はオープン。●ピタッとつけるだけで簡単 高速で充電しながらデータのやり取り新製品は、MagSafe対応のスマートフォンまたはスマートフォンケースにマグネット固定で取り付けて使用するカードリーダー。ケースにも干渉しづらい設計なので、ケースを取り付けたままでも使用可能。搭載メモリースロットは最大転送速度312MB