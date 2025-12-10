先をあまりにも見越したレジ捌きに完全に脱帽…【漫画】本編を読むスーパーで混雑に巻き込まれたくない時、つい空いているレジを探してしまう。しかし、中には“あの人の列なら長くても並びたい”と思わせる凄腕のレジチェッカーが存在する。なかじょん(@john11050250 )さんの「推しのレジの人って居ません？」は、そんな“プロ級のレジ打ち”を描いた共感度MAXの漫画だ。投稿後すぐにバズり、レジ打ちという日常の一場面をここま