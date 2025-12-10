広島市やその周辺の市町では、１２月５日から２年ぶりにタクシーの運賃が値上げされました。その背景に何があるのか、取材しました。 中国運輸局によると、１２月５日から値上げされたのは、広島市や海田町など２市４町を走るタクシーの初乗り運賃です。これまでの最大６７０円から、７００円に上がりました。運賃改定は２０２３年６月以来となり、引き上げ率は１０．２７％で、過去２番目に大きな上げ幅となってい