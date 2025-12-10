中国のSNS・小紅書（RED）に「日本の警察は遺失物の携帯電話（スマートフォン）の電源を切っておくのだと初めて知った」との投稿があった。投稿者の男性は「携帯をなくして電話をかけても電源が切れていたら、交番に届けられているのかもしれない」とつづり、事の経緯を説明した。男性によると、駅を出た後、帰宅途中にうっかり携帯を落としまった。家に着いて30分以上経ってから携帯がないことに気付き、家中を探したものの見つか