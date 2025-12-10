女子1次Lエストニア戦の第4エンド、ショットを決めタッチを交わす吉村（左）と小林＝ケロウナ（共同）【ケロウナ（カナダ）共同】カーリングのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選第5日は9日、カナダのケロウナで男女の1次リーグが行われ、既に上位3チームのプレーオフ（PO）進出を決めている日本の女子のフォルティウスはエストニアを9―2で下し、6連勝で2位以内が確定した。ノルウェーも5勝目（1敗）を挙げ、PO進出が決定